25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Pereira beklemede

Pereira beklemede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

’nda Jose Sosa ve Filip Novak ile kontrat uzatma görüşmeleri sürerken Joao Pereira hakkındaki karar sezon sonuna bırakılmıştı. Yönetim 20 yaşındaki Serkan Asan’ın bu sorumluluğu alacak kapasitede olduğunu düşünüyor. Pereira’nın da tam bir profesyonel olması kafaları karıştırıyor. Son kararı teknik direktör verecek.

'nda Jose Sosa ve Filip Novak ile kontrat uzatma görüşmeleri sürerken Joao Pereira hakkındaki karar sezon sonuna bırakılmıştı. Yönetim 20 yaşındaki Serkan Asan'ın bu sorumluluğu alacak kapasitede olduğunu düşünüyor. Pereira'nın da tam bir profesyonel olması kafaları karıştırıyor. Son kararı teknik direktör verecek.
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