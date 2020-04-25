25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bencharki’de favori Trabzon

Bencharki’de favori Trabzon
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Zamalek'in kanat oyuncusu Eşref Bencharki'nin adı ile de anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun peşinde Montpellier, Nice, Strasbourg, ve de vardı.

Zamalek'in kanat oyuncusu Eşref Bencharki'nin adı ile de anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun peşinde Montpellier, Nice, Strasbourg, ve de vardı. Mısır basını dün yaptığı haberde bu sezon hücumda gösterdiği katkıyla büyük takımların dikkatini çeken Bencharki'nin Trabzonspor'a yakın olduğunu duyurdu.
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