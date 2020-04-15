15 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Tarihten bir yaprak

Tarihten bir yaprak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

2011-2012 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , gruptaki ilk maçında İnter'e konuk oldu. Bu maçtan 28 yıl önce İnter'i 1-0 mağlup ederek tarihe geçen bordo-mavililer, rakibine aynı skorla bir kez daha yenilgi yaşatmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 76. dakikada 'nın ayağından geldi.

2011-2012 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , gruptaki ilk maçında İnter'e konuk oldu. Bu maçtan 28 yıl önce İnter'i 1-0 mağlup ederek tarihe geçen bordo-mavililer, rakibine aynı skorla bir kez daha yenilgi yaşatmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 76. dakikada 'nın ayağından geldi.
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