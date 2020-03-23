23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hızlandırılmış lig

Hızlandırılmış lig
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Fırtına, play-off formülüne karşı çıkıyor. Çözüm çarşamba-pazar oynayarak bitirmek.

'un ertelemenin ardından liglerin hangi formülle devam edeceği yönündeki kararı net. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra ortaya atılan play-off sistemine kesin olarak karşı çıkıyor. Süper Lig'in bitimine sadece 8 hafta kalmışken bunun adil bir çözüm olduğunu düşünmeyen Karadeniz temsilcisinin tavrı sezonunun 'hızlandırılmış' şekilde tamamlanması. Trabzonspor'un ortam normalleşince ilgili bakanlıklar ve futbolun tüm paydaşlarına sunacağı görüş çarşamba- pazar oynamak olacak. Böylece kalan 8 hafta kısa süre içinde tamamlanacak.

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