Pes etmedik sadece erteledik

Türkiye'de liglerin ertelenmesi sonrası Trabzonspor, bir paylaşım yaptı.

Türkiye'de liglerin ertelenmesi sonrası Trabzonspor, bir paylaşım yaptı. Resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

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