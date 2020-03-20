20 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Pes etmedik sadece erteledik

Pes etmedik sadece erteledik
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Türkiye'de liglerin ertelenmesi sonrası , bir paylaşım yaptı.

Türkiye'de liglerin ertelenmesi sonrası , bir paylaşım yaptı. Resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, " etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Devlet ne derse ona uyarız "Devlet ne derse ona uyarız"
Dış sahanın da kralı Dış sahanın da kralı
Sturridge ile Mikel ayrıldı Sturridge ile Mikel ayrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör