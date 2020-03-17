17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Kral durdu

Kral durdu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

 Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti.

Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti. Norveçli yıldız, , Gaziantepspor ve 'dan sonra Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti. Oscar Cardozo'yu sollayan 24 yaşındaki futbolcu daha önce formasıyla 25 gol atan Şota Arveladze'yi arkasında bırakmayı planlıyor.

ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Sörloth son 4 Süper Lig karşılaşmasında sahada kaldığı 309 dakikada rakip kaleye isabetli şut yollayamadı. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.

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