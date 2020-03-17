Kral durdu

Süper Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti.

Süper Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti. Norveçli yıldız, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti. Oscar Cardozo'yu sollayan 24 yaşındaki futbolcu daha önce Trabzonspor formasıyla 25 gol atan Şota Arveladze'yi arkasında bırakmayı planlıyor.

ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Sörloth son 4 Süper Lig karşılaşmasında sahada kaldığı 309 dakikada rakip kaleye isabetli şut yollayamadı. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.

DİĞER