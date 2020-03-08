08 Mart 2020, Pazar
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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 08.03.2020
Trabzonspor, 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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