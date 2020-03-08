08 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

, 11 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili takım, 'in 19. haftasında ertelenen maçın hazırlıklarını 'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirdi.

Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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