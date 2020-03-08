08 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sezonun en kötüsü

Sezonun en kötüsü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Süper Lig'in en golcü ekibi olan dün G.Antep karşısında hücumda etkisiz kaldı.

Süper Lig'in en golcü ekibi olan dün G.Antep karşısında hücumda etkisiz kaldı. Bordo-mavililer deplasmanlarda ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı oynadı. Sadece 11 defa ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluştular.

KRAL YALNIZ KALDI

Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta yer alan Alexander Sörloth, Gaziantepspor maçında istediği topları alamadı. Norveçli yıldız hücumda yalnız kaldı.

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