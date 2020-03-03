03 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Mehmetçiğe destek

Mehmetçiğe destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak maça büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi.

Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak maça büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar İdlib'de destan yazan Mehmetçiklerimiz için özel pankartlar hazırlıyor.

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