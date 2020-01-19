19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Başarı dilediler

Başarı dilediler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şubesi, 'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Çimşir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzon heyetine teşekkürlerini sundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şubesi, 'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Çimşir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzon heyetine teşekkürlerini sundu.

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