11 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Novak’ın menajeri kabul etmeli

Novak’ın menajeri kabul etmeli
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başkan , beIN Sports'a konuştu. Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek ve Novak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan , beIN Sports'a konuştu. Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek ve Novak için, "Sosa ile sıkıntımız yok. Novak'ın menajeriyle komisyon sorunumuz var. Menajerlerle alakalı olarak belirlediğimiz bir rakam var. Onun üzerine çıkmak istemiyoruz. Novak'a önermiş olduğumuz ücret ülke şartlarda çok çok iyi bir rakam. Menajeri vereceğimiz parayı kabul etmek zorunda" dedi
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