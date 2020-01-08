08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fernandes ayrıldı!

Fernandes ayrıldı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Stoper transferi için gönderilmesi gündemde olan 'in diğer yabancılardan ayrı gençlerle çalışması dikkat çekti.

Stoper transferi için gönderilmesi gündemde olan 'in diğer yabancılardan ayrı gençlerle çalışması dikkat çekti. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli stoperin bu mevkiye yeni bir takviye yapılması için yollanması gündemde.
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