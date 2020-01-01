01 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

3 yıl sonra Avrupa

3 yıl sonra Avrupa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Fırtına, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.

Fırtına, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.

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