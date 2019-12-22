Federasyon yanlıştan döndü
Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club açılışında gündeme dair soruları da yanıtladı. Ağaoğlu “Harcama limitinin yüzde 30’a çekilmesi için çok mücadele ettik” dedi.
Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club açılışında gündeme dair soruları da yanıtladı. Ağaoğlu, TFF'nin harcama limitini yüzde 40'tan 30'a çekmesi hakkında "Orada uzun süre mücadele verdik. Konuyu Tahkim'e taşıyan tek kulüp Trabzonspor. Kesinlikle adil olmayan, hukuka uymayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Toplumu ve futbol kamuoyunu bu kadar germeye gerek var mıydı, o tartışılır" dedi.
İKİSİ DE TAMAM
Ahmet Ağaoğlu, sözleşme görüşmelerine devam edilen Filip Novak ve Jose Sosa'nın son durumlarını da açıkladı. Bordo-mavili kulübün başkanı "İki oyuncumuzla da anlaşmaya vardık. Oyuncularla hallettik, menajerlerle de halledebilirsek Novak'ın da Sosa'nın da sözleşmelerini uzatacağız" dedi. Badou Ndiaye transferiyle ilgili sır vermek istemeyen Ahmet Ağaoğlu "Transfer sürecini daha zaman var. İş kesinleştiği zaman KAP'tan açıklanır" ifadelerini kullandı.
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