22 Aralık 2019, Pazar
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9 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor.
Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor. Karadeniz Fırtınası tam 9 yıldır Konyaspor'u dış sahada yenemiyor. En son zaferini Konyaspor'un küme düştüğü 2010 yılında 2-1'lik skorla elde eden Trabzonspor o tarihten bu yana galip gelemiyor. Ünal Karaman ve öğrencileri yarınki mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor.
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