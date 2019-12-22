22 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

9 yıllık hasreti bitirmek istiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden , 'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor.

Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden , 'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor. Karadeniz Fırtınası tam 9 yıldır Konyaspor'u dış sahada yenemiyor. En son zaferini Konyaspor'un küme düştüğü 2010 yılında 2-1'lik skorla elde eden Trabzonspor o tarihten bu yana galip gelemiyor. Ünal Karaman ve öğrencileri yarınki mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor.

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