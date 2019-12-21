10 maçta bir yenilgi

Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de Konyaspor ile karşılaşacak.

Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de Konyaspor ile karşılaşacak. Fırtına, Konya ile oynadığı son 10 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. Diğer 9 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Trabzonspor, 5 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.