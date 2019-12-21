21 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

10 maçta bir yenilgi

10 maçta bir yenilgi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan 'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de ile karşılaşacak.

Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan 'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de ile karşılaşacak. Fırtına, Konya ile oynadığı son 10 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. Diğer 9 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Trabzonspor, 5 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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