20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Konyaspor hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019

, 'in 16. haftasında deplasmanda 23 Aralık Pazartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma çalışması yaparken, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 22 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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