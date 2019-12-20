Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma çalışması yaparken, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 22 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.