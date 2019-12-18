20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Altay maçına hazır

Trabzonspor Altay maçına hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2019

, 5. tur rövanşında yarın 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ünal Karaman yönetiminde 'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular toparlanma çalışması yaptı.

Tesislerde kampa giren bordo-mavili takım, yarın saat 20.45'te Medical Park Stadı'nda Altay ile karşılaşacak.

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