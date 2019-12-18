20 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor, Altay maçına hazır
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular toparlanma çalışması yaptı.
Tesislerde kampa giren bordo-mavili takım, yarın saat 20.45'te Medical Park Stadı'nda Altay ile karşılaşacak.
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