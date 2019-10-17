17 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019

, ’in 8’inci haftasında Cumartesi günü sahasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde saat 11.00’de ’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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