Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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