16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan dev bayrakla destek

Trabzonspor'dan dev bayrakla destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

hesaplarında profil fotoğraflarına bayrağı koyan ’un ’na müthiş desteği sürüyor. Tesislere dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

temsilcisi, 'na her platformdan desteğini sürdürüyor. , harekat başladığında sosyal medyada kulübe ait hesapların profil fotoğraflarını bayraklarıyla süslemişti. Sadece yerliler değil yabancı oyuncular da Türk bayraklı paylaşımlar yaparak harekata destek vermişlerdi. Bordomavililer bir hamle daha yaptı. Trabzonspor kulübü antrenman tesislerine dev bir Türk bayrağı astı. Yanına aynı boyutlarda Atatürk posteri ve kulübün bayrağı asıldı. Bordo-mavili renklere gönül verenler, kulübün bu hassas yaklaşımını överek "İşte Trabzon bu. İşte Trabzonspor bu. Helal olsun düşünenlere" mesajları yolladılar.
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