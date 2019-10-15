15 Ekim 2019, Salı

TRABZONSPOR

Obi Mikel sakatlandı

Obi Mikel sakatlandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2019

ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. 'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında sakatlık şoku yaşandı.

ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. 'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında şok yaşandı. , sağ baldırından sakatlık yaşadığını teknik heyete bildirmesinin ardından idmandan ayrıldı. Bugün kontrollerden geçecek olan 32 yaşındaki ön libero ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

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