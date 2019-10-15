15 Ekim 2019, Salı
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Obi Mikel sakatlandı
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında sakatlık şoku yaşandı.
Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında şok yaşandı. Obi Mikel, sağ baldırından sakatlık yaşadığını teknik heyete bildirmesinin ardından idmandan ayrıldı. Bugün kontrollerden geçecek olan 32 yaşındaki ön libero ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
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