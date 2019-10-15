2 yılda 6 sponsorluk
Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı geldiği geçen yıldan bu yana kulüp çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Bordo-mavililer, ilk olarak geçen yılın başında giyim markası Macron'la 3 yıllık anlaşma yaptı ve 4 milyon 725 bin TL aldı.
Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı geldiği geçen yıldan bu yana kulüp çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Bordo-mavililer, ilk olarak geçen yılın başında giyim markası Macron'la 3 yıllık anlaşma yaptı ve 4 milyon 725 bin TL aldı. Ekim 2018'de Türkiye'de bir ilk olan dijital ödeme kartı 'Papara Card' ile sponsorluk anlaşmasına varıldı. Bu sezon başında ise esas büyük adımlar atıldı. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel'le 3 yıllık anlaşma yapan yönetim, yıllık 3 milyon euro'yu kasasına koydu. En son yine büyük şirketler Turkcell ve Huawei ile 3 yıllık yapılan sözleşmeler dış basında bile yankı buldu. 52.5 milyon TL'yi bulan bir gelir sağlandı. Trabzonspor'un 2 yılda elde ettiği sponsorluk gelirleri de 16 milyon euroyu aştı. Ayrıca Medical Park'la 2017 yılında yapılan 5 senelik anlaşma gereği de yıllık 5.9 milyon euro geliyor.
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