Uğurcan Çakır devleşiyor

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'ın geçen yıl futbolu bırakması sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır üzerine koyarak gidiyor. Performansıyla Milli Takım'a yükselen başarılı eldiven hücuma da inanılmaz destek veriyor.

Geçen hafta Anthony Nwakame'nin attığı golde topu oyuna hızlı sokarak asist yapan başarılı kaleci, Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. Uğurcan, 90. dakikada yine Nwakaeme'nin attığı golün hazırlayıcısı oldu. Topu nokta atışı bir degajla Sörloth'la buluşturdu. Norveçli yıldızın pasında Nwakaeme ağları havalandırdı. Uğurcan'ın payı büyük oldu. Fırtına'da yetişen genç eldiveni İngiltere, İtalya ve Alman kulüpleri yakından takip ediyor.