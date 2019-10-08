08 Ekim 2019, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır devleşiyor

Uğurcan Çakır devleşiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'da 'ın geçen yıl futbolu bırakması sonrası kaleyi devralan üzerine koyarak gidiyor. Performansıyla 'a yükselen başarılı eldiven hücuma da inanılmaz destek veriyor.

Geçen hafta Anthony Nwakame'nin attığı golde topu oyuna hızlı sokarak asist yapan başarılı kaleci, Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. Uğurcan, 90. dakikada yine Nwakaeme'nin attığı golün hazırlayıcısı oldu. Topu nokta atışı bir degajla Sörloth'la buluşturdu. Norveçli yıldızın pasında Nwakaeme ağları havalandırdı. Uğurcan'ın payı büyük oldu. Fırtına'da yetişen genç eldiveni , ve Alman kulüpleri yakından takip ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri! Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!
Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör