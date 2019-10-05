Çifte final

Başkan Ahmet Ağaoğlu hedeflerini açıkladı: “Bir taraftan lig, bir taraftan Avrupa. İnşallah her ikisini de bu camiaya yakışır şekilde birisini mayıs ayında, ötekinin de finalini yine mayısta oynamayı Allah bize nasip etsin”

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, başkan Ahmet Ağaoğlu, gruptan çıkabileceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Sakat olan oyuncularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntü var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar 'ayağı takıldı, düştü' denilen takımın 3 gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım, büyük bir camia. Bir taraftan lig ve bir taraftan Avrupa, inşallah her ikisini de bu camiaya yakışır şekilde birisini mayıs ayında, ötekinin de finalini yine mayıs ayında oynamayı Allah bize nasip etsin" dedi.

GÖZÜMÜZ HER ZAMAN ZİRVEDE

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Yukarıdan aşağı baktığımda güç ve performans olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden 10-15 takım arasında Trabzonspor yer alır. Şanssızlık nedeniyle işlerimiz biraz zorlaştı. Trabzon insanı için sadece zor vardır, imkansız yoktur. Bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen iki kelime vardır; birisi sabır, diğeri imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Yanlış anlaşılmasın imkansızı kovalamıyoruz ama bu kadar şanssızlık ve olumsuzluğu yaşadığımız yerde verdiğimiz mücadele de ne kadar güçlü, inançlı takım olduğumuzu gösteriyor. Final tabii ki, Trabzonspor'un gözü her zaman zirvededir, aşağıya bakmayı sevmeyiz."

SOSA VE NOVAK

Ağaoğlu; Sosa ve Novak ile sözleşme uzatma noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Parmak, Çakır ve Türkmen'in sözleşmelerini uzattık. Sırada Sosa ile Novak var. Daha işin başındayız" diye konuştu.

RİZE MAÇI İYİ GEÇECEK

Yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi: "İyi bir maç olacak. Bize İstanbul'da Karadenizliler diyorlar. Rize, Trabzon, Ordu, Giresunlu diye ayırmıyorlar. Gurbete gittiğimizde bunun değerini daha iyi anlıyoruz. Herkesin de bunu çok iyi kavrayarak bu bilinçle hareket etmesi en doğru davranış olacaktır."

GRUPTAN ÇIKARIZ

Kaleci Uğurcan Çakır, Basel maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi. İlk golü yiyene kadar iyi oynamadıklarını söyleyen Uğurcan, "Sonra oyunu dengeledik. Çok iyi mücadele ettik. Kazanmayı çok istiyorduk. Şanssız bir gol yedik. Ama belki 1 puan bizi gruptan çıkaracak. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp gruptan çıkarız" dedi.

ŞANSIMIZ SÜRÜYOR

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Avrupa maceralarının devam ettiğini söyledi. Alp, "Teknik olarak hocamız değerlendirecektir. İki defa kalemize geldiler, pozisyonları yok. Şansımız devam ediyor. Basel, Krasnodar ve Getafe'yi bundan sonraki maçlarda yenebiliriz. Trabzonspor'un grupla ilgili olarak kaybettiği bir şey yok" diye konuştu.

NORVEÇ YILDIZI

Trabzonspor'a geldikten sonra gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Sörloth, milli takım aday kadrosuna çağrıldı. 23 yaşındaki forvet, Norveç'in 12 Ekim'de İspanya ile ve 15 Ekim'de Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

BAŞIMIZ DİK!

Yerel gazeteler, "Trabzonspor Basel'i elinden kaçırdı" yorumunda bulundu. Günebakış "Yazık oldu", "Trabzonspor Basel'i elinden kaçırdı"; Taka "Başımız dik", "Trabzonspor geri düştüğü maçta öne geçti, 2 puanı son dakikalarda bıraktı"; Kuzey Ekspres "Basel yenilmeyecek takım değildi, yine de tebrikler Fırtına'nın çocukları" başlıklarına yer verdi.