03 Ekim 2019, Perşembe
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Gol ayağı Sturridge
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Basel ile Akyazı Stadyumu'nda oynacağı karşılaşmada gol ayağı İngiliz forvet Daniel Sturridge olacak.
Fırtına'nın forveti Sturridge, Basel maçında takımın gol silahı olacak. 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olan İngiliz golcü, antrenmanlarda temposunu artırdı. Teknik direktör Ünal Karaman ile de görüşen 30 yaşındaki yıldızın, Basel sınavında daha fazla süre almak istediğini dile getirdiği ve bunun teknik heyeti mutlu ettiği öğrenildi.
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