03 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Gol ayağı Sturridge

Gol ayağı Sturridge
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019

'un C Grubu'nda bugün ile Akyazı Stadyumu'nda oynacağı karşılaşmada gol ayağı İngiliz forvet Daniel Sturridge olacak.

Fırtına'nın forveti Sturridge, maçında takımın gol silahı olacak. 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olan İngiliz golcü, antrenmanlarda temposunu artırdı. Teknik direktör Ünal Karaman ile de görüşen 30 yaşındaki yıldızın, Basel sınavında daha fazla süre almak istediğini dile getirdiği ve bunun teknik heyeti mutlu ettiği öğrenildi.
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