02 Ekim 2019, Çarşamba
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Ömür’e 2 kat zam
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Fırtına’dan 2.3 milyon TL kazanan genç yıldızın sözleşmesi uzatılıyor. Kontratı 2025’e çekilecek. 5.5 milyon TL alacak.
Trabzonspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini güncelliyor. Yıldız ismin kontratı 2022 yılında sona eriyor. Bordo-mavili takımdan da 2.3 milyon TL alıyor. Yönetim, Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu ve yeni teklifini sundu. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Ücretine de 2 kat zam yapılacak. Başarılı kanat oyuncusu 5.5 milyon TL kazanacak. Uğurcan Çakır, A. Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim ile de anlaşılmıştı.
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