02 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ömür’e 2 kat zam

Ömür’e 2 kat zam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Fırtına’dan 2.3 milyon TL kazanan genç yıldızın sözleşmesi uzatılıyor. Kontratı 2025’e çekilecek. 5.5 milyon TL alacak.

, 20 yaşındaki kanat oyuncusu 'ün sözleşmesini güncelliyor. Yıldız ismin kontratı 2022 yılında sona eriyor. Bordo-mavili takımdan da 2.3 milyon TL alıyor. Yönetim, Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu ve yeni teklifini sundu. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Ücretine de 2 kat yapılacak. Başarılı kanat oyuncusu 5.5 milyon TL kazanacak. Uğurcan Çakır, A. Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim ile de anlaşılmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaptan köşkü Kaptan köşkü
Aşılmaz duvar Aşılmaz duvar
Trabzonspor kaptanıyla kaybetmiyor Trabzonspor kaptanıyla kaybetmiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör