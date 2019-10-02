02 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Aşılmaz duvar

Aşılmaz duvar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Karaman, bu sezon 11 maçın 6’sında Hüseyin ile Hosseini’yi birlikte oynattı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fırtına, Hüseyin yokken 5 maçta hiç kazanamadı.

'da teknik direktör Ünal Karaman, lig ve Avrupa Kupaları'ndaki yoğun maç programında stoperde rotasyona gidiyordu. Başarılı çalıştırıcı Hosseini- Hüseyin ikilisini bozduğu karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. İki isim 11 maçın 6'sını birlikte oynadı, Fırtına 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. ekibi, Karaman'ın Hüseyin'i rotasyona soktuğu mücadelelerde ise hiç gülmedi. 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. , devre bitene kadar sakatlık ve ceza olmadığı takdirde savunmanın göbeğinde oynattığı bu ikiliye dokunmayacak. Mecburi hallerde Campi veya Fernandes'e şans tanıyacak. Bu arada usta hoca, maçında orta sahanın sağında forma verip, performans aldığı Kamil 'yi de bundan sonraki karşılaşmalarda 11'de düşünüyor. Yedeği Donis Avdijaj olacak.
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