02 Ekim 2019, Çarşamba
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Aşılmaz duvar
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Karaman, bu sezon 11 maçın 6’sında Hüseyin ile Hosseini’yi birlikte oynattı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fırtına, Hüseyin yokken 5 maçta hiç kazanamadı.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, lig ve Avrupa Kupaları'ndaki yoğun maç programında stoperde rotasyona gidiyordu. Başarılı çalıştırıcı Hosseini- Hüseyin ikilisini bozduğu karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. İki isim 11 maçın 6'sını birlikte oynadı, Fırtına 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Karaman'ın Hüseyin'i rotasyona soktuğu mücadelelerde ise hiç gülmedi. 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Ünal Karaman, devre bitene kadar sakatlık ve ceza olmadığı takdirde savunmanın göbeğinde oynattığı bu ikiliye dokunmayacak. Mecburi hallerde Campi veya Fernandes'e şans tanıyacak. Bu arada usta hoca, Beşiktaş maçında orta sahanın sağında forma verip, performans aldığı Kamil Ahmet Çörekçi'yi de bundan sonraki karşılaşmalarda 11'de düşünüyor. Yedeği Donis Avdijaj olacak.
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