Elinizi taşın altına koyun
Karaman; başta Sosa, Nwakaeme ve Pereira olmak üzere tecrübeli oyunculardan, Beşiktaş önünde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.
Teknik heyet, derbi için taktik ve motivasyon çalışmalarını sürdürüyor. Sakat oyuncuların henüz iyileşmemesi nedeniyle kadro darlığı en önemli sıkıntı. Bu nedenle ilk onbirde büyük bir revizyon olması beklenmiyor. Ancak son Sivasspor maçında yapılan hatalar nedeniyle oyuncular uyarıldı. Teknik patron Ünal Karaman, takımın tecrübeli isimleri kaptan Sosa, Pereira, Nwakaeme ve Novak'tan ise daha fazla sorumluluk alarak, sıkıntılı dönemde saha dışı+içinde ağabeylik rolünü üstlenmelerini istedi. Bordo-mavili hoca, maçlardaki basit pas hataları ve gol pozisyonlarının kolay harcanması konusunda da çalışmalar yaptırıyor.
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