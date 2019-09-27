27 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Elinizi taşın altına koyun

Elinizi taşın altına koyun
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Karaman; başta Sosa, Nwakaeme ve Pereira olmak üzere tecrübeli oyunculardan, önünde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

Teknik heyet, derbi için taktik ve motivasyon çalışmalarını sürdürüyor. Sakat oyuncuların henüz iyileşmemesi nedeniyle kadro darlığı en önemli sıkıntı. Bu nedenle ilk onbirde büyük bir revizyon olması beklenmiyor. Ancak son maçında yapılan hatalar nedeniyle oyuncular uyarıldı. Teknik patron Ünal Karaman, takımın tecrübeli isimleri kaptan Sosa, Pereira, Nwakaeme ve Novak'tan ise daha fazla sorumluluk alarak, sıkıntılı dönemde saha dışı+içinde ağabeylik rolünü üstlenmelerini istedi. Bordo-mavili hoca, maçlardaki basit pas hataları ve gol pozisyonlarının kolay harcanması konusunda da çalışmalar yaptırıyor.

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