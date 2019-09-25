25 Eylül 2019, Çarşamba
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Duvar öremiyor
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Trabzonspor, geçen sezonun 28. haftasındaki gol yemediği Bursaspor maçının ardından Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 16 resmi maçta kalesini koruyamadı.
Bordo-mavililer bu sezon geride kalan 5 maçta ligde 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 7 gol gördü. Geçen sezon Bursaspor sınavı sonrası 6 maçta 14 gol atan Trabzonspor kalesinde 7 gol görmüştü. Söz konusu sürede oynanan 11 lig maçında bordo-mavililer 15 gol yedi. Ayrıca Trabzonspor 5 Avrupa maçında 7 gol attı, 8 tane yedi.
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