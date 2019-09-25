25 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Duvar öremiyor

Duvar öremiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

, geçen sezonun 28. haftasındaki gol yemediği maçının ardından 'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 16 resmi maçta kalesini koruyamadı.

Bordo-mavililer bu sezon geride kalan 5 maçta ligde 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 7 gol gördü. Geçen sezon sınavı sonrası 6 maçta 14 gol atan kalesinde 7 gol görmüştü. Söz konusu sürede oynanan 11 lig maçında bordo-mavililer 15 gol yedi. Ayrıca Trabzonspor 5 Avrupa maçında 7 gol attı, 8 tane yedi.
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