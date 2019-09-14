Ünal Karaman: Mazeret yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımına güveniyor. Karaman, “Sakatlıklar oldu ama mazeretlere asla sığınmayız. Her zaman daha iyisini yapmak için mücadeleye ve savaşmaya devam edeceğiz. Geçen dönem nasıl başardıysak bu sezon daha iyisini yapacağız” dedi.

Trabzonspor'da yarın oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlık haberleri can sıksa da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Onazi'den yararlanamayacak teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Ancak 53 yaşındaki hocanın tek düşüncesi 3 puan. Gençlerbirliği maçında rakibe saygı duyarak kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyleyen Karaman, takımdaki aile ortamını her geçen maç daha üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, "Sakatlanan arkadaşlarımız için çok üzgünüm. Ama onlar da biliyor ki diğer arkadaşlarımız sahada en iyi şekilde mücadele edecek" diye konuştu.

KADRODA MECBURİ REVİZYON

Tecrübeli hoca, "Bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Mazeretlere asla sığınmayız. Her zaman daha iyisini yapmak için mücadeleye ve savaşmaya devam edeceğiz. Geçen sezon nasıl başardıysak bu dönem daha iyisini başaracağız" diye konuştu. Bu arada sezon başından itibaren 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan tecrübeli hocanın sistem değişikliğine giderek 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Orta sahada Sosa, Abdulkadir Parmak ve Mikel'e birlikte görev vermeyi planlayan Karaman, bu oyunculardan hücuma da yardım etmelerini isteyecek. Sağ kanatta ise Avdijaj'ı değerlendirmeye hazırlanan bordomavili çalıştırıcı, bu oyuncuyla yaptığı görüşmede fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.