14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ömür’lük sezon
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmasının ardından gözler Abdülkadir Ömür'e çevrildi. 10 numaralı formayı alarak sezonu sezona başlayan 20 yaşındaki futbolcu, camiadan büyük destek görüyor.
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmasının ardından gözler Abdülkadir Ömür'e çevrildi. 10 numaralı formayı alarak sezonu sezona başlayan 20 yaşındaki futbolcu, camiadan büyük destek görüyor. Yeteneği, potansiyeli ve özverisiyle alkış toplayan Abdülkadir için bu sezon çok farklı olacak. Başta teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere herkes ona çok güveniyor. Sparta Prag maçında olduğu gibi daha çok serbest rolde görev alması planlanan Ömür'ün başarılı olabilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Tarzıyla Messi'ye benzetilen yıldız oyuncunun hem tarihi bir dönem geçirmesi hem de taraftarların gözünde daha da büyümesi bekleniyor.
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