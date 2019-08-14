14 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Novak hazır

Novak hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Başkan ve ekibinin, Çek sol bek Novak'la da geçtiğimiz günlerde bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Fırtına'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuları ile masaya oturmayı planlayan ve bu paralelde ilk görüşmesini Sosa ile yapan bordomavililer, Arjantinli süperstar ile pazarlıklarına başlamıştı. Başkan ve ekibinin, Çek sol bek Novak'la da geçtiğimiz günlerde bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Fırtına'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Novak'la resmi görüşmelerin kısa zamanda başlaması bekleniyor.
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