14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Novak hazır
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, Çek sol bek Novak'la da geçtiğimiz günlerde bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Fırtına'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuları ile masaya oturmayı planlayan ve bu paralelde ilk görüşmesini Sosa ile yapan bordomavililer, Arjantinli süperstar ile pazarlıklarına başlamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, Çek sol bek Novak'la da geçtiğimiz günlerde bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Fırtına'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Novak'la resmi görüşmelerin kısa zamanda başlaması bekleniyor.
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