13 Ağustos 2019, Salı
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Övgü yağmuru
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 22 yaşındaki maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galtier "Yusuf etkileyici bir performans sergiledi. Yusuf'u oyuna sokarak orta sahada kontrolü almak istedim. İkinci golde itici güç oldu. Dikkat çekici bir giriş yaptı" dedi
Lille, Fransa Ligue 1'de haftanın maçında Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı, 68. dakikada oyuna girerek ilk kez forma giydi. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 22 yaşındaki maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galtier "Yusuf etkileyici bir performans sergiledi. Yusuf'u oyuna sokarak orta sahada kontrolü almak istedim. İkinci golde itici güç oldu. Dikkat çekici bir giriş yaptı" dedi.
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