13 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Övgü yağmuru

Övgü yağmuru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 22 yaşındaki maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galtier "Yusuf etkileyici bir performans sergiledi. Yusuf'u oyuna sokarak orta sahada kontrolü almak istedim. İkinci golde itici güç oldu. Dikkat çekici bir giriş yaptı" dedi

Lille, Fransa Ligue 1'de haftanın maçında Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı, 68. dakikada oyuna girerek ilk kez forma giydi. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 22 yaşındaki maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galtier "Yusuf etkileyici bir performans sergiledi. Yusuf'u oyuna sokarak orta sahada kontrolü almak istedim. İkinci golde itici güç oldu. Dikkat çekici bir giriş yaptı" dedi.

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