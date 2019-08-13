13 Ağustos 2019, Salı
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Everton tamam!
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Trabzonspor yönetimi, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için futbolcuyu satmak isteyen Everton'u kiralama konusunda ikna etmeyi başardı. Ancak 29 yaşındaki Oumar Niasse ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor
Golcü atağı sürüyor. Bordo- mavililer, Sörloth'un Prag maçındaki performansından memnun kalırken, yine de üç kulvarda yarış için bitirici bir golcü transferi düşünüyor. Bu doğrultuda öncelikli hedef Everton'da 5. santrfor konumuna düşen Niasse. Trabzonspor yönetimi, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için futbolcuyu satmak isteyen Everton'u kiralama konusunda ikna etmeyi başardı. Ancak 29 yaşındaki Senegalli ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor. İngiliz ekibinden yılda 1.4 milyon euro kazanan 1.82 boyundaki yıldızın Fırtına'dan 2 milyon euro istediği öğrenildi. Ama bordo-mavililerin 750 bin euro önerdiği belirtiliyor.
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