12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Türkiye’nin gururu
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Trabzonspor'un deplasmanda Sparta Prag karşısında 2-0'dan 2-2 berabere kaldığı maç, Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. Başakşehir ve Trabzonspor'un, UEFA sıralamasında Türkiye'ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı.
Trabzonspor'un deplasmanda Sparta Prag karşısında 2-0'dan 2-2 berabere kaldığı maç, Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. Başakşehir ve Trabzonspor'un, UEFA sıralamasında Türkiye'ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. Olympiakos, Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle 1 puanı ülkesinin hanesine yazdırdı. Çekya'dan Sparta Prag ise 2-0'ı koruyamayınca Trabzonspor ile birlikte 0.5'lik puanı paylaştı. UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 600 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı, Yunanistan'ın da 27 bin 600 puanı bulunuyor
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