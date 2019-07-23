23 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı

Trabzonspor Avusturya'da vites artırdı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarını ’nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları ile sürdürüyor.

Teknik direktör yönetiminde sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmadı. İki grup şeklinde yapılan antrenmanda Haladas maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5'er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç oynadı. Temponun oldukça yükseldiği bu antrenman sırasında, birçok oyuncu, dinlenme için verilen aralarda saha kenarına kendilerine zor attı. Yüksek tempoda geçen antrenmanın ardından futbolcular hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla 'daki kamp çalışmalarına devam edecek.

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