02 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlıyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019

Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Geçen sezon 'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, öncesi ilk antrenmanını teknik direktör yönetiminde 'nde saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Sağlık testlerinden de geçecek bordo-mavili takımda milli oyuncular çalışmalara geç katılacak ve ekibi gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sezona başlayacak.

, 18 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Bordo-mavililer, iki günlük izin sorası 20 Temmuz'da yurt dışı kamp için 'nın Linz şehrine gidecek ve 30 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek.

Karadeniz ekibi, kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

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