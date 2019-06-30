30 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Berg komşu yolcusu
Giriş Tarihi: 30.06.2019
Trabzonspor'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan Marcus Berg elden kaçabilir.
Karadeniz ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya Olympiakos'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi. Karadeniz ekibi görüşmelerini sürdürürken, Yunan temsilcisinin 32 yaşındaki forveti almaya en yakın kulüp olduğu kaydedildi.
GEL REMİ
Fırtına, prensipte anlaştığı Remi Walter'i Türkiye'ye davet etti. 24 yaşındaki ön liberonun bonservisi elinde. Trabzonspor, Fransa'dan da talipleri olan oyuncuyu bitirmek istiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"