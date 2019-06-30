Berg komşu yolcusu

Trabzonspor'un forvet listesinde üst sıralarda yer alan Marcus Berg elden kaçabilir.

Karadeniz ekibinin 1.2 milyon euro'luk teklifini reddeden İsveçli futbolcuya Olympiakos'tan 1.5 milyon euro'luk bir öneri geldi. Karadeniz ekibi görüşmelerini sürdürürken, Yunan temsilcisinin 32 yaşındaki forveti almaya en yakın kulüp olduğu kaydedildi.

GEL REMİ

Fırtına, prensipte anlaştığı Remi Walter'i Türkiye'ye davet etti. 24 yaşındaki ön liberonun bonservisi elinde. Trabzonspor, Fransa'dan da talipleri olan oyuncuyu bitirmek istiyor.