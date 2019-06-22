22 Haziran 2019, Cumartesi
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Nagy işi zor
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Bologna'dan Adam Nagy'yı listesine dahil eden Trabzonspor transfer pazarlıklarından istediğini alamadı.
Karadeniz ekibi orta sahasını güçlendirmek için Bologna'dan Adam Nagy'ye kanca atmıştı. 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarla bir ilerleme sağlanamadı. Macar oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi. Trabzonspor bunun üzerine beklemeye geçti. Yeni bir fırsat oluşursa Nagy'ye teklif gidecek, aksi halde bu transfer rafa kalkacak.
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