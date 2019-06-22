22 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nagy işi zor

Nagy işi zor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'dan 'yı listesine dahil eden pazarlıklarından istediğini alamadı.

ekibi orta sahasını güçlendirmek için 'dan 'ye kanca atmıştı. 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarla bir ilerleme sağlanamadı. Macar oyuncu kariyerine 'da devam etmek istediğini söyledi. bunun üzerine beklemeye geçti. Yeni bir fırsat oluşursa Nagy'ye teklif gidecek, aksi halde bu rafa kalkacak.
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