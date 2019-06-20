20 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Kaptan’a emanet

Kaptan’a emanet
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

, Arjantinli stoper için ’i ikna edememişti. Devreye bu kulüpte yetişen Sosa girdi

Transferde atak bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, uzun süredir Gaston Campi'yi renklerine katmaya çalışıyor. Trabzonpor 28 yaşındaki stoper için kulübü 'e yaptığı 1 milyon euro'luk ilk tekliften olumsuz yanıt almıştı. Karadeniz Fırtınası, rakamı 1.3 milyon euro'ya güncelleyip yeniden Arjantin ekibinin masasına koydu. Şimdi gelecek cevabı bekliyor. Vatandaşının 'a olması için kaptan da devrede. Tangocu, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'in kolaylık yapması için görüşmelerini sürdürüyor. Arjantin temsilcisinin de teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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