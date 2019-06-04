04 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Gurur tablosu

Gurur tablosu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Bu gurur Trabzon’un... 1996’dan sonra 2011’de de Milli Takım’ın iskeletini oluşturan bordo-mavililer, şimdi ay-yıldızlı forma altında gençleri ile yeni bir hikaye yazma yolunda.

Milli Takım'a çağrılan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan, gösterdikleri performans ile de hem bugün hem gelecekte büyük işler yapacaklarının sinyalini verdi. Yusuf'un maçında yaptığı enfest asist, Ömür'ün giydiği "10 numara" formanın içinde büyümesi, kaleci Uğurcan'ın üst düzey performansı 'un da yıllar sonra milli forma ile gurur yaşamasını sağladı. Bunların arasına Hüseyin Türkmen ve diğer gençler de girecek.

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