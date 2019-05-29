Remi’de sorun
Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı.
Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatma ihtimali bulunduğu ve bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki merkez orta sahayı uzun zamandır takip eden Trabzonspor, önümüzdeki günlerde bir girişim daha yapacak.
İLK KEZ OYNAYACAKLAR
Trabzonspor bu sezon ligi 4. bitirerek, Avrupa Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Birçok oyuncu Avrupa'da ilk kez boy gösterecek. Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseyin, Toure, Kamil, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Amiri bu futbolcular.
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