29 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Remi’de sorun

Trabzonspor'un istediği Remi’de sorun
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı.

Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatma ihtimali bulunduğu ve bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki merkez orta sahayı uzun zamandır takip eden , önümüzdeki günlerde bir girişim daha yapacak.

İLK KEZ OYNAYACAKLAR
Trabzonspor bu sezon ligi 4. bitirerek, Avrupa Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Birçok oyuncu Avrupa'da ilk kez boy gösterecek. Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseyin, Toure, Kamil, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Amiri bu futbolcular.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Benito sesleri Trabzonspor'da Benito sesleri
200 milyon TL kasada 200 milyon TL kasada
Trabzonspor'a 5 yabancı 5 yerli Trabzonspor'a 5 yabancı 5 yerli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör