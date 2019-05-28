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Trabzonspor'dan Novak için ret
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Çek sol bek Filip Novak, sergilediği performans ile lige damga vurmuştu.
Birçok takım tarafından yakından takip edilen Novak için Bundesliga ekibi Schalke 04'ün 3 milyon 500 bin euro'yu bulan bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak yönetim, oyuncunun da takımda kalmak istediğinden yola çıkarak transfer tekliflerine kapıyı kapatmak istiyor.
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