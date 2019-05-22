22 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Rodallega sert çıktı

Rodallega sert çıktı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

maçı sonrası sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega'nın 'da kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ediyor.

Kolombiyalı forvet, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. 33 yaşındaki golcü, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.
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