22 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına'da hedef 150 bin

Fırtına'da hedef 150 bin
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

sabırsızlıkla beklediği yeni sezon formaları Ramazan bayramında satışa çıkacak.

'dan sorumlu yöneticisi Yalçın Orhan, geride kalmak üzere olan sezonda 100 bin forma satış rakamına yaklaştıklarını belirterek, "Gelecek yıl hedefimiz bunu 150 bin seviyesine çıkarmak. Yeni sezon formalarımız da bayramda satışta olacak. Taraftarlarımızın yeni sezon formalarını çok beğeneceğini umuyoruz. Yine farklı, yine özel formalar olacak. Ayrıca TS Club mağazalarındaki ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırma adına da uzun zamandır planlama yapıyorduk. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.
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