19 Mayıs 2019, Pazar
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Beşiktaş sahadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılır, Trabzonspor da Karadeniz derbisini galibiyetle kapatırsa üçüncü sıra Fırtına'nın olacak.
Trabzonspor böylece Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. 4. olan takım ise 2 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açmak zorunda kalacak.
Yolu açın Fırtına geliyor!
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Rakibini mağlup etmeyi başaran Fırtına, Beşiktaş’ın şampiyonluk ve Devler Ligi umutlarına son verdi. 3. sıra iddiasını da son haftaya taşıdı.
Sahasında aldığı başarılı sonuçlara Beşiktaş galibiyetiyle bir yenisini daha ekleyen Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirme şansı da yakaladı. Siyah- beyazlı takımı etkili bir futbolla mağlup eden Karadeniz temsilcisi, matematiksel olarak rakibinin şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi ihtimalini ortadan kaldırdı. Ayrıca Trabzonspor, 3. sıradaki Beşiktaş'la arasındaki farkı da 2 puana indirdi. Ligin son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Beşiktaş sahadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılır, Trabzonspor da Karadeniz derbisini galibiyetle kapatırsa üçüncü sıra Fırtına'nın olacak.
Trabzonspor böylece Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. 4. olan takım ise 2 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açmak zorunda kalacak.
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