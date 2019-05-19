19 Mayıs 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yolu açın Fırtına geliyor!

Yolu açın Fırtına geliyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Rakibini mağlup etmeyi başaran , ’ın şampiyonluk ve Devler Ligi umutlarına son verdi. 3. sıra iddiasını da son haftaya taşıdı.

Sahasında aldığı başarılı sonuçlara galibiyetiyle bir yenisini daha ekleyen , ligi 3. sırada bitirme şansı da yakaladı. Siyah- beyazlı takımı etkili bir futbolla mağlup eden temsilcisi, matematiksel olarak rakibinin şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi ihtimalini ortadan kaldırdı. Ayrıca Trabzonspor, 3. sıradaki Beşiktaş'la arasındaki farkı da 2 puana indirdi. Ligin son haftasında Trabzonspor, ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise 'yı konuk edecek.

Beşiktaş sahadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılır, Trabzonspor da Karadeniz derbisini galibiyetle kapatırsa üçüncü sıra 'nın olacak.

Trabzonspor böylece Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. 4. olan takım ise 2 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açmak zorunda kalacak.
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