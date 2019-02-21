Trabzonspor taraftarını PFDK bile durduramadı

30 bini aşkın taraftarı ceza alan Trabzonspor yine de 28 bin 709 ortalama ile rekor kırdı.

Bordo-mavili kulüp bu sezon taraftar rekoru kırıyor. Son 8 senede 25 bin ortalama bile tutturamayan bordo-maviller, bu sezon bambaşka bir görüntü ortaya koydu. 28 bin 709 ortalama ile oynayan Karadeniz ekibi, 2010-11'den bu yana en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı. Hem de bu rakamlar PFDK'nın 30 bini aşkın taraftarın passoliglerine bloke koymasına rağmen gerçekleşti. Özellikle Başakşehir maçında hakem hatalarına maruz kalan Fırtına'nın 27 bin taraftarına da PFDK ceza kesmişti. Trabzonspor'un 41 bin 461 kişilik stadında rekor ise Fenerbahçe 37 bin 600 taraftar ile Fenerbahçe derbisinde kırıldı.



UĞURCAN GERİ DÖNÜYOR



Kaleci Uğurcan Çakır, sahalara geri dönüyor... 2 Şubat'ta Ankaragücü ile oynanan mücadelenin ardından 22 yaşındaki eldivenin uyluğunda yırtık tespit edilmişti. 20 gündür sahalardan uzak kalan Uğurcan, sakatlığını tamamen atlattı. Alanyaspor karşılaşmasında son anda kadrodan çıkartılan file bekçisi, yarın Göztepe sınavında eldivenlerini giyecek.



İÇ SAHADA COŞUYOR



Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. 31 gollü Galatasaray'ın ardından 25 kez rakip fileleri havalandıran Fırtına, iç sahada bu alanda 2. oldu.



SAKATLIK RAPORU



Kulüp, sakatlarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Onazi 3-4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlar. Sol ayak tarak kemiğindeki kırığın kaynamaya başlaması gözlenen Pereira gelecek hafta yürüme egzersizlerine başlayacak. Abdülkadir Ömür'ün ağrıları azaldı. Sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri'nin sağ kalça rotator kasında yaralanma tespit edildi. Sağ kalf bölgesinde ağrı şikayeti olan İbanez'de ödem belirlendi. Sol arka uyluk kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan kontrollü olarak takımla çalışmalara başlamıştır. Novak iyileşti" denildi.



Onazi: 3-4 haftaya yürüme egzersizlerine başlayacak

Pereira: 1 hafta sonra yürüme egzersizlerine başlayacak

Amiri: Sağ kalçada kas yaralanması

Ibanez: Soleus kasında ödem

Uğurcan Çakır: Takımla çalıştı

Novak: Takımla çalıştı

Abdülkadir Ömür: Topuk ağrısı