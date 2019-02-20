20 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Novak sevinci

Trabzonspor'da Novak sevinci
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Novak, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Novak'ta yaşanan bu gelişme, maçı öncesi 'ın yüzünü güldürdü.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Ibanez, Abdulkadir Ömür ve Amiri katılmadı. Dünkü antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Filip Novak'ın, bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Göztepe ile oynanacak olan zorlu maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Trabzonspor 22 Şubat Cuma günü oynayacağı maç için yarın 'e hareket edecek.

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