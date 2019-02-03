03 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sosa müjdesi

Trabzonsporda Sosa müjdesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2019

'de, sahasında 'ni 1-0 mağlup eden , Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yaşanan sakatlıklar sonrası revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

, yönetiminde bordo-mavililer maçı sonrası karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.

SOSA TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

'de son olarak maçında forma giyen Sosa'nın, yaşadığı sakatlığın ardından topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen 'da takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor.

Trabzonspor, Ümraniyespor maçını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek
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