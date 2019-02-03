Ömürlük asistler

'Ömür'lük asistler
Karadeniz Fırtınası'nın Ankaragücü'nü devirdiği karşılaşmada Abdülkadir Ömür sağ kanatta görev yaptı. Genç yıldız, Başkent ekibinin bu kanadını iyi işlerken Hugo Rodallega'nın attığı golün de asistini yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Pinto'yu nefis bir çalımla geçti ve Kolombiyalı yıldızı gördü.
Hugo Rodallega da golü attı Abdülkadir Ömür bu sezon ligde 4. asistine ulaştı. Yıldız futtbolcu bu servislerin hepsini iç sahada gerçekleştirdi. Abdülkadir; Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Caleb Ekuban'dan sonra Hugo Rodallega'ya da gol attırdı.
U-21 DE KAZANDI
Ağabeylerinden önce Trabzonspor ve Ankaragücü'nün altyapı takımları karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Ahmet ve Ali Uygar kaydetti.
GOL NEDİR UNUTTULAR
Başkent ekibi Ankaragücü son olarak ligde Rize ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 20. dakikasında gol atmıştı. 6 maçtır fileleri sarsamıyorlar. Rize maçındaki uzun bölümle birlikte 610 dakikadır golleri yok.
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